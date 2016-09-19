Нормундс Сейейс: "Рижское "Динамо" работает над мотивацией"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (5:1) отметил, что его команда старается справиться с проблемой мотивации.

– У нас перед этим матчем не было большого числа побед, – приводит официальный сайт "Кузни" слова Сейейса. – И потому, прежде всего, готовили команду к игре психологически. Оказались даже в некоторой яме, так как сколько матчей провели – и никак не могли победить. Работали над мотивацией. Сегодня по ходу 3-го периода тоже была проблема, и пришлось даже взять тайм-аут.

Хотя мы предупреждали, что у "Металлурга" – молодая команда, у нее есть азарт, и соперник может пойти на риск. Слава богу, доиграли, дотянули. Спасибо ребятам, что победили. Но с нашей стороны была не самая идеальная игра. Главное, что есть 3 очка и мы готовимся дальше.