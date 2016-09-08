22:48 | ХОККЕЙ — КХЛ

Нормундс Сейейс: "Рижское "Динамо" опять прогорело на дисциплине"

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Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после поражения от магнитогорского "Металлурга" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команду подвели удаления.

– Была хорошая игра. С нашей стороны желания и старания было много, но исполнения было мало, – цитирует Сейейса официальный сайт "Магнитки". – Опять прогорели на дисциплине, на удалениях. Так что будем очень серьезно с этим разбираться. Это уже не первая такая игра. Что могу сказать? Обидно в конце пропустить. На последних минутах сдвига ворот я не видел, это очень отважное решение судей – в последние минуты дать такое удаление. Так что посмотрю видео, что там было, чего там не было.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/380213/

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