Нормундс Сейейс: "Рижское "Динамо" хочет реабилитироваться в глазах болельщиков"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над одноклубниками из Минска (3:1) отметил, что команда завоевала важные 3 очка. По словам специалиста, несмотря на потерю шансов на выход в плей-офф, рижане хотят реабилитироваться в глазах болельщиков и достойно сыграть оставшиеся матчи.

– Для нас сегодня была непростая игра – пятый матч на выезде, – приводит пресс-служба минского "Динамо" слова Сейейса. – Только что приехали из Китая, и было очень тяжело настроить команду на сегодняшнее противостояние. Хочу сказать спасибо ребятам, они показали отличную игру, и мы взяли важные три очка.

- К сожалению, ваша команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Как выглядит философия оставшегося периода регулярного чемпионата?

– Сейчас стараемся давать больше шансов молодым игрокам. А также хотим реабилитироваться в глазах наших болельщиков и достойно сыграть оставшиеся матчи.