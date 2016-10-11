23:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Нормундс Сейейс: "Рижское "Динамо" допустило безобразные и безответственные ошибки"

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Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Северстали" (3:4) критично отозвался об игре своих подопечных. Наставник отметил, что соперник смог воспользоваться ошибками его команды.

– Очень плохое начало игры с нашей стороны, хотя на собрании предупреждали ребят, что "Северсталь" дома неплохо действует, и надо начинать активно, – приводит официальный сайт "Северстали" слова Сейеса. – Но с 0:2 было трудно отыгрываться. Сравняли счет, в концовке просили команду сыграть терпеливее. Но за пять минут два раза выпустить соперников три в два и два раза один в ноль – это слишком много. Безобразные и безответственные ошибки.

Дополнительная информация

http://severstalclub.ru/Press/severstalclub/40204/1/

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