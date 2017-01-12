Нормундс Сейейс: "Рижане" предугадали стиль игры "Адмирала"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (3:1) отметил, что гости предполагали активную игру в исполнении дальневосточников. Специалист также добавил, что игроки сумели проявить терпение и удачно реализовали свои моменты.

- Ожидали, что "Адмирал" будет играть активно, - приводит пресс-служба дальневосточников слова Сейейса. - Благодарю команду за хорошую игру. Дотерпели и удачно забили.

Мы много сил оставили в Ярославле. Очень долго думали, как правильно разложить подготовку к матчу с дальневосточниками. В итоге было принято решение сразу из аэропорта отправиться на тренировку, длительность которой составила 45 минут. Не знаю, помогло это или нет, но ребята выглядели мобильно.