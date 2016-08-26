Нормундс Сейейс: "Особых претензий к рижскому "Динамо" нет"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (0:2) отметил, что его команде необходимо поработать над реализацией моментов.

– Хорошая игра, но надо забивать, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Сейейса. – Без голов не выиграешь. Особых претензий к команде нет, но есть большие претензии к нападающим.

– В чем вы видите резерв для усиления атаки?

– Нужно лезть на ворота, проявлять больше характера. Ясно, что соперник не пускает туда, но как по-другому?