02:33 | ХОККЕЙ — КХЛ

Нормундс Сейейс: "Особых претензий к рижскому "Динамо" нет"

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Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (0:2) отметил, что его команде необходимо поработать над реализацией моментов.

– Хорошая игра, но надо забивать, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Сейейса. – Без голов не выиграешь. Особых претензий к команде нет, но есть большие претензии к нападающим.

– В чем вы видите резерв для усиления атаки?

– Нужно лезть на ворота, проявлять больше характера. Ясно, что соперник не пускает туда, но как по-другому?

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/11947-torpedo-nizhniy-novgorod-dinamo-riga.html

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