Нормундс Сейейс: "Начали слишком активно, заработали много удалений"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (2:0) отметил, что во втором периоде команда расслабилась. По словам наставника, в третьем периоде подопечные сыграли строго в обороне.

- Знали, что у "Ак Барса" четвертая игра на выезде, поэтому хотели начать активно, - цитирует наставника официальный сайт "Ак Барса". - Начали слишком активно, заработали много удалений. Хорошо, что смогли выстоять. Забили гол в первом периоде. Однако во втором немного расслабились - подумали, что сейчас игра пойдет. Весь период играли в своей зоне. Хорошо, что в меньшинстве убежали в контратаку. В третьем периоде сыграли строго в обороне, старались обойтись без потерь.