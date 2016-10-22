05:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Нормундс Сейейс: "Динамо" третью игру подряд не может забить буллит"

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Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (2:3 Б) посетовал на то, что в его команде нет игроков, способных реализовать буллит. Ранее рижане в серии послематчевых бросков уступили "Спартаку" (1:2 Б) и "Торпедо" (1:2 Б).

- Начали робко, как-то неуверенно, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Сейейса. - Потом игру выровняли, повели в счете, но была неразбериха на смене - получили две минуты в конце и пропустили. Третью игру подряд по буллитам играем. Какой-нибудь буллит кто-то должен забить, но нет у нас игроков, кто может исполнить его, к сожалению.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Dinamo-R-%E2%80%93-Sochi-Press-konferencija-trenerov-4944

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