Нормундс Сейейс: "Динамо" третью игру подряд не может забить буллит"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (2:3 Б) посетовал на то, что в его команде нет игроков, способных реализовать буллит. Ранее рижане в серии послематчевых бросков уступили "Спартаку" (1:2 Б) и "Торпедо" (1:2 Б).

- Начали робко, как-то неуверенно, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Сейейса. - Потом игру выровняли, повели в счете, но была неразбериха на смене - получили две минуты в конце и пропустили. Третью игру подряд по буллитам играем. Какой-нибудь буллит кто-то должен забить, но нет у нас игроков, кто может исполнить его, к сожалению.