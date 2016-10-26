23:27 26 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Нормундс Сейес: "Ниже рижанам уже нельзя - только вверх!"

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Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Динамо" московского (1:2 Б) признался, что ему понравилась самоотдача игроков. Специалист также отметил, что серия буллитов – это всегда лотерея, итог которой предугадать невозможно.

– Хорошая была игра, хорошо подготовились, нам отступать некуда, – приводит официальный сайт клуба слова Сейеса. – Ниже уже нельзя, только вверх. Хорошо боролись, жалко, конечно, что в конце чуть сдались на буллитах. Буллиты – это лотерея. Четвертый матч подряд не можем выиграть. А так, хорошая игра, мне понравилась самоотдача, и ребята старались.

– Четвертый раз проигрываете, это действительно многовато. Может, стоит больше тренировать броски, чтобы набирать очки?

– Тренируем, но пока не идет. Тренировка – это, все-таки, не та ответственность и не тот стресс, какой могут испытывать игроки во время матча. Надо забивать в основное время.

Дополнительная информация

http://www.dynamo.ru/news/131060-pobeda_po_bullitam

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