Нормунд Сейейс: "Судьи игру не портили, а проброса при шайбе "Торпедо" не было"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормунд Сейейс после поражения от "Торпедо" (1:2 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что довести дело до победы его подопечным не позволила позиционная индивидуальная ошибка. При этом, по мнению Сейейса, проброса при шайбе "Торпедо" не было, передает из Риги спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Хорошая игра на фоне последних не очень удачных, – подчеркнул Сейейс. – Пытались настроить ребят психологически, но после всех этих поражений трудно вернуть им веру в себя. Неплохо сыграли, жаль, что тактическая позиционная индивидуальная ошибка не позволила довести матч до победы. Хотя в концовке могли забить. В буллитах опять подвело индивидуальное мастерство.

– Вы сказали об индивидуальной ошибке. Но не было ли проброса в моменте с шайбой "Торпедо"?

– Думаю, что проброса не было.

– Ваши игроки утверждают обратное. Более того, говорят, что в том моменте было нарушение со стороны Эштона.

– Там четверо судей, которые решают, что было, а чего не было. Сейчас нет смысла это обсуждать. Я там проброса не увидел. Мы просто сами должны были лучше сыграть. По поводу нарушения – в матче хватало ситуаций с обеих сторон, где нарушения были 50 на 50, но судьи игру не портили, не ломали, тут не может быть претензий.

– Почему Дарзиньш не попал в состав? По игровым причинам?

– У него травма.

– Что-то изменилось во вратарской иерархии после двух последних матчей? (Калниньш дважды подряд вышел в стартовом составе – прим. И.Е.) Видите Калниньша первым вратарем?

– Ничего особенно не поменялось. Просто Янис хорошо сыграл со "Спартаком", дали ему еще шанс. Но далеко не ясно, кто сыграет в следующем матче.