Нормунд Сейейс: "Рижское "Динамо" весь сезон имеет проблемы с реализацией"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормунд Сейейс после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сибири" (1:2) отметил, что главной причиной неудачи стала проблема с низкой результативностью команды, которую рижане не могут решить на протяжении всего сезона. По словам специалиста, за всю игру команда создала немало опасных моментов.

– "Сибирь" начала очень активно, мы чуть-чуть не успевали в скорости, - приводит пресс-служба "Сибири" слова Сейейса. - Пропустили быстрый гол. Постепенно вошли в игру и стабилизировали ситуацию. Сумели забросить всего одну шайбу, хотя создали немало хороших моментов. К сожалению, с результативностью у нас проблемы на протяжении всего сезона. До сих пор не можем решить эту проблему.