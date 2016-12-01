Нормунд Сейейс: "Единственный положительный момент – игра в меньшинстве"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормунд Сейейс после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (0:3) остался недоволен игрой команды. По словам наставника, единственный положительный момент – игра в меньшинстве.

– Сегодня, по сути, мы были слабее во всех компонентах: в катании, в передачах, в единоборствах, – цитирует наставника официальный сайт рижан. – Как следствие – результат на табло. Единственный положительный момент – игра в меньшинстве.

Что касается ротации игроков в звеньях, например, вместо Шагга мы пробовали Кулду, то это связано с тем, что канадец еще не полностью восстановился после травмы. Надеемся, что звено легионеров еще покажет тот хоккей, какой мы от них ждем.

В течение матча мы перешли на игру в три звена, и по задумке Кулда должен был придать тройке энергии.