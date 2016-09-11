Нормунд Сейес: "Это была самая ужасная игра рижского "Динамо"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормунд Сейейс после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Трактора" (0:3) назвал игру своей команды самой ужасной с начала предсезонных сборов.

– Во-первых, хочу поздравить "Трактор" с заслуженной победой, – приводит официальный сайт челябинского клуба слова Сейеса. – После очень неприятного проигрыша в Магнитогорске у нас было два дня паузы. Мы хорошо поработали, готовились, разговаривали, разбирали противника, но то, что сегодня творилось на поле – что-то ужасное. Это была самая ужасная наша игра даже с "предсезонки". Проиграли заслуженно.