19:59 | ХОККЕЙ — КХЛ

Нормунд Сейес: "Это была самая ужасная игра рижского "Динамо"

0
0
0

Главный тренер рижского "Динамо" Нормунд Сейейс после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Трактора" (0:3) назвал игру своей команды самой ужасной с начала предсезонных сборов.

– Во-первых, хочу поздравить "Трактор" с заслуженной победой, – приводит официальный сайт челябинского клуба слова Сейеса. – После очень неприятного проигрыша в Магнитогорске у нас было два дня паузы. Мы хорошо поработали, готовились, разговаривали, разбирали противника, но то, что сегодня творилось на поле – что-то ужасное. Это была самая ужасная наша игра даже с "предсезонки". Проиграли заслуженно.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=16466

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ