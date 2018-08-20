Исполняющий обязанности председателя правления "Торпедо", и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявил, что Нижний Новгород готов провести "Русскую классику" в сезоне-2019/20. Матч на открытом воздухе может пройти на стадионе "Нижний Новгород", который был построен к ЧМ-2018 по футболу и вмещает 45 тысяч зрителей.

– Стадион "Нижний Новгород" можно использовать не только для проведения футбольных матчей, – цитирует "Время Н" Сватковского. – Например, мы бы хотели организовать на новой арене "Русскую классику", это может произойти уже в сезоне-2019/20. Для этого нужно сейчас начинать обсуждение и согласование с КХЛ. Надеюсь, лига поддержит нашу инициативу. Считаю, что матч "Торпедо" против одного из лидеров российского хоккея вызвал бы огромный интерес не только в Нижнем Новгороде, но и во всей стране. Не сомневаюсь, что на такую игру мы бы собрали десятки тысяч болельщиков. Нижний Новгород – хоккейный город, а новейший стадион позволяет проводить мероприятия на самом высоком уровне.