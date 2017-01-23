17:02 | ХОККЕЙ — КХЛ

Никулин выйдет на свой 1000-й матч в чемпионатах России в ранге капитана

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В понедельник защитник московского "Динамо" Илья Никулин проведет свой 1000-й матч в рамках чемпионатов России, сообщает сайт московского клуба. В честь этого 34-летний хоккеист выйдет на игру регулярного чемпионата против "Трактора" в ранге капитана команды. В текущем сезоне Никулин сыграл в 39 матчах регулярки КХЛ и набрал 18 (6+12) очков.

Никулин является воспитанником "Динамо" и выступал за команду до 2005 года, после чего перешел в "Ак Барс", где дважды выигрывал Кубок Гагарина. Защитник вернулся в московский клуб в мае 2015 года. Всего в КХЛ на его счету 547 матчей, в которых он заработал 304 (85+219) балла.

Дополнительная информация

http://www.dynamo.ru/news/147926-1000-y_match_ili_nikulina

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