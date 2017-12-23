Никулин – о матче со СКА: "Такие матчи нужно просто забыть"

Защитник московского "Динамо" Илья Никулин после поражения от СКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что сложно обороняться практически шестьдесят минут. По словам хоккеиста, это был их день.

– Сложно оборонятся практически все шестьдесят минут, – сказал Никулин. – Во втором периоде у нас давние проблемы. Пытались что-то переломить, но сегодня был не наш день. Такие матчи нужно просто забыть и идти дальше.

– Чувствуется, что уровень СКА и других команд – это небо и земля?

– У нас первая встреча с питерцами в сезоне была нормальная. СКА – хорошая команда и это ни для кого не секрет. Она является лидером чемпионата и доказывает это своей игрой.

– Когда "Динамо" забросило шайбу, показалось, судьи стали поджимать вашу команду.

– Не в моей компетенции обсуждать судейство. Есть люди, которые оценивают работу арбитров.

– Сегодня был аншлаг. Играть в такой обстановке гораздо приятнее?

– Конечно, приятно играть, но счет получился некрасивый. При полных трибунах всегда другая атмосфера. Думаю, и зрителям приятно смотреть матчи при аншлаге, и нам приятнее выступать. Будем готовиться к следующему матчу. У нас впереди тоже серьезный соперник, а нам сейчас нужно очки.

– Если бы сегодня выдали лучший матч сезона, был бы шанс против СКА?

– Обыграть можно самого сильного соперники, и проиграть слабому. Это доказано не одним поколением и вполне реально.

– Где будете встречать Новый год?

– С семьей, в Москве, ведь это семейный праздник. К тому же у нас второго января уже выезд, поэтому никуда в паузу не поеду. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)