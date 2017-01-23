Никулин не испытывает эмоций по поводу тысячного матча в карьере

Защитник московского "Динамо" Илья Никулин подчеркнул, что не испытывает особенных эмоций по поводу юбилейной игры. Матч регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (6:2) стал для него тысячным в карьере. На игру он вышел в статусе капитана команды.

- Большое спасибо болельщикам, которые подарили мне памятный подарок. Цели дальше нет, это же лишь статистический показатель, - цитирует "Р-Спорт" Никулина. - Это просто этап в карьере, никаких эмоций по поводу этого не испытываю. Я хотел сегодня выиграть, а поздравления болельщиков стали приятной неожиданностью. А что касается самого матча, то он оставил позитивные эмоции. Мы готовились к "Трактору", хорошо, что мы реализовали большинство в первом периоде.