23:14 23 января | ХОККЕЙ — КХЛ

Никулин не испытывает эмоций по поводу тысячного матча в карьере

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Защитник московского "Динамо" Илья Никулин подчеркнул, что не испытывает особенных эмоций по поводу юбилейной игры. Матч регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (6:2) стал для него тысячным в карьере. На игру он вышел в статусе капитана команды.

- Большое спасибо болельщикам, которые подарили мне памятный подарок. Цели дальше нет, это же лишь статистический показатель, - цитирует "Р-Спорт" Никулина. - Это просто этап в карьере, никаких эмоций по поводу этого не испытываю. Я хотел сегодня выиграть, а поздравления болельщиков стали приятной неожиданностью. А что касается самого матча, то он оставил позитивные эмоции. Мы готовились к "Трактору", хорошо, что мы реализовали большинство в первом периоде.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170123/1115321999.html

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