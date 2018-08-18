Никулин - капитан "Динамо", Афиногенов и Шипачев - его помощники

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев в обращении к болельщикам на презентации команды на Красной площади отметил, что игроки команды в долгу перед болельщиками после неудачного прошлого сезона. В прошлом сезоне бело-голубые впервые в истории не попали в плей-офф КХЛ.

Кроме того, тренер рассказал, что на утреннем собрании был выбран капитан команды. Как и в прошлом сезоне, в этой роли будет выступать защитник Илья Никулин, его помощниками стали форварды Максим Афиногенов и Вадим Шипачев.

- Мы в долгу перед вами, - цитирует ТАСС Воробьева. - Мы прекрасно все понимаем, верьте в нас. Думаю, эта команда вас не подведет. У нас хорошая обстановка внутри команды, входим в сезон с хорошим настроением.