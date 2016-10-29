Николай Соловьев: "Я не хочу участвовать в этом безобразии"

Бывший главный тренер "Нефтехимика" Николай Соловьев, покинувший свой пост после домашнего поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (0:3) заявил, что не хочет участвовать в безобразии, которое творится в российской хоккейной среде. В частности, специалист обратил внимание на зависимость тренерского штаба от игроков и генерального менеджера клуба.

– Честно говоря, все, что творится в хоккейной среде на сегодняшний день, да и не только в хоккейной, но и вообще в нашем спорте – я не хочу в этом безобразии участвовать, – приводит "Р-Спорт" слова Соловьева. – Много непонятных решений, непонятных действий. С чем это связано, я не могу найти объяснений. Не буду говорить конкретно о чем-то, но многое мне непонятно. И я никогда с такой системой не встречался, когда главный тренер зависит и от генерального менеджера, и от игроков, я просто не встречал такого нигде.

Я воспитан в другом поколении. Вижу это так: если ты подписал контракт на какую-то сумму, не важно, значительная она или нет, ты выходи и паши. Тебя не должно интересовать, что рядом стоящий игрок конфликтует с тренером, и играет не так, как должен, согласно сумме контракта. Я не оправдываюсь, обиды нет ни на кого. Но я просто сопоставляю свою работу в Нижнекамске и Новокузнецке. Наверное, не зря оба этих города на одну букву – два "города N".