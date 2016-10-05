Николай Соловьев: "Вообще, возвращался в Югру порыбачить"

Главный тренер "Нефтехимика" Николай Соловьев после победы над "Югрой" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команду стоит поблагодарить за этот матч. Эта встреча стала для Соловьева первой на посту наставника команды из Нижнекамска.

– Не передать те чувства, которые я сегодня испытывал перед этой игрой, – приводит официальный сайт "Югры" слова Соловьева. – Я думаю, и у Сергея Михайловича Шепелева было такое же внутреннее состояние. Тем не менее, очень рад, что выиграли. Содержание матча было не такое, какое хотелось бы видеть. Но раз мы выиграли, да еще всухую – 2:0, то стоит поблагодарить команду. А "Югре" желаю удачи. Дай бог, чтобы в восьмерке плей-офф были и "Югра", и "Нефтехимик".



– Николай Дмитриевич, каково вернуться в Югру, но уже на другом тренерском мостике?



– Вообще, я возвращался в Югру пожить и порыбачить до весны. Но судьба распорядилась по-другому. Мне поступил звонок с предложением возглавить тренерский штаб "Нефтехимика". Позвонил такой человек, которому я не смог отказать, потому что очень уважаю его и знаю его отношения к команде, и сколько он для нее делает. Спасибо, что я имел право подключить своих помощников Сергея Михайловича Шепелева и Сергея Архиповича Котова.