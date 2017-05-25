19:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

Николай Соловьев: "У Зиновьева был год на результат в "Кузне", но он его не дал"

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Бывший главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Николай Соловьев рассказал, что генеральному директору "Кузни" Сергею Зиновьеву со стороны спонсоров давался год на то, чтобы показать результат в КХЛ. Руководитель не смог дать результат, что обернулось исключением клуба из лиги.

– Когда в руководство пришел Сергей Зиновьев, постарался сразу узнать у него, пришел ли он в клуб с какими-то условиями, какими-то обещаниями от спонсоров, – приводит "Р-Спорт" слова Соловьева. – Зиновьев ответил в стиле "денег нет, но вы держитесь". Говорил, что ему нужно показать результат в сезоне, тогда появятся и условия. А когда я напомнил Сереже, что в свою игровую карьеру он всегда отказывался играть по системе "сегодня матч – завтра деньги", Зиновьев мне ничего не ответил.

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http://rsport.ru/hockey/20170525/1120969487.html

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