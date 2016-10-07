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Николай Соловьев: "Так и знал, что "Автомобилист" прорвет в матче с "Нефтехимиком""

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Главный тренер "Нефтехимика" Николай Соловьев после поражения от "Автомобилиста" (2:3) подчеркнул, что несмотря на неудачный результат, он увидел в игре своей команды и положительные моменты, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

– Хочу поздравить Андрея Разина и его команду, которую после шести поражений подряд прорвало. Я и боялся, что прорвет именно на нашей команде. Хотя, откровенно говоря, в игре было и много положительного. Но были и моменты, которые не понравились. Раз проиграли, значит, есть над чем работать. К сожалению, игроки, которые могли бы делать результат, у нас травмированы. Но и пока они не выйдут на лед, нужно набирать очки, чтобы решать свои задачи, – сказал Соловьев.

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