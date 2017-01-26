Николай Соловьев: "Из всех претендентов на плей-офф больше всех шансов на "Востоке" имеет "Сибирь"

Заслуженный тренер России, экс-главный тренер "Нефтехимика" Николай Соловьев высказал мнение о том, что из числа команд, борющихся за попадание в плей-офф на "Востоке", вмешаться в турнирные расклады в большей степени способна "Сибирь". По его словам, также интересно наблюдать за тем, "Слован" проведет заключительный отрезок регулярного чемпионата КХЛ.

– Думаю, что та таблица, которую мы видим на сегодняшний день, сохранится до плей-офф, – приводит пресс-служба КХЛ слова Соловьева. – Не исключена возможность, что изменения будут, но, полагаю, незначительные. Борьбу за восьмерку ведет "Слован". Успехи словацкой команды не случайны. Опытный тренер, хороший состав, большое количество домашних матчей, – все это слагаемые успеха. Хотелось бы посмотреть, как словаки выдержат заключительный отрезок регулярки, а именно – дальневосточный выезд. Трудно переоценить важность выигрыша "Слована" в Хабаровске. Однако очень долго победная серия продолжаться не может, рано или поздно она прервется. В этом плане очень важна сегодняшняя игра в Китае, а также следующая – против "Адмирала".

Отдельно хочется упомянуть "Витязь". С приходом Валерия Белова у команды отличные шансы впервые в истории КХЛ пробиться в плей-офф. Боевитая и мастеровитая команда получилась, с хорошим подбором игроков, опытных и молодых, характера ей тоже не занимать. И это сразу почувствовали болельщики – какая поддержка у "Витязя" в этом году! И, я уверен, он все сделает для того, чтобы остаться в восьмерке. В то же время и "Сочи", по идее, не должен уступить свое место в плей-офф.

Что касается "Востока", то там не потерял еще шансов выступить в кубковом раунде и "Нефтехимик", за которым я слежу внимательно по понятным причинам. Многое было упущено в начале сезона. Когда пришли мы, то тоже хотели встряхнуть команду, расстаться с некоторыми хоккеистами, которые просто не оправдывали доверия. Нам не дали этого сделать, зато это осуществил потом Андрей Назаров. Были сделаны отличные приобретения – прежде всего, это Геннадий Столяров и Андрей Кареев. Но, повторюсь, команде просто не хватает времени, чтобы завершить перестройку. То же самое, кстати, можно сказать и об "Автомобилисте", куда пришел опытнейший Владимир Крикунов.

Лихорадило "Сибирь", но команда Андрея Скабелки выиграла два важнейших последних поединка – у "Нефтехимика" и "Ак Барса", что позволило ей не выпасть из борьбы. Несомненно, эти победы придадут новосибирцам уверенности в своих силах. Думаю, что из всех претендентов, которые пока находятся за пределами кубковых восьмерок, именно "Сибирь" в большей степени способна что-то поменять в теперешнем раскладе.