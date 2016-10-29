Николай Соловьев: "Игроки "Нефтехимика" - упакованные и сытые"

Бывший главный тренер "Нефтехимика" Николай Соловьев, покинувший свой пост после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (0:3) отметил, что команда не выполняла требований тренерского штаба. Специалиста назвал игроков нижнекамского клуба "сытыми и упакованными".

– Нас команда не приняла, – приводит "Р-Спорт" слова Соловьева. – Ребята не выполняли требований. Нам кажется, нас хоккеисты встретили в штыки. Не могли нарадоваться, когда ребята тренировались, но потом они выходили на игру и были совершенно неузнаваемы. Мы не первый день работаем с командами, и все понимали, так что после последнего поражения сказали: "Ребята, мы не хотим быть обузой. Если вы не хотите, чтобы мы руководили и хотите жить так, как запланировали, нам лучше уйти". Руководство наше предложение поддержало.

Когда мы работали в Новокузнецке, мы хоть и не имели подобных условий, но молодые ребята отдавались игре. Я не хочу обижать парней из Нижнекамска, но они, как говорится, "упакованные" и "сытые", при этом могут позволить себе некоторые вещи, которые идут вразрез с результатом. Уговаривать их и просить – это, я считаю, кощунство по отношению к хоккею.