Николай Соловьев: "Адмирал" не дал "Нефтехимику" спасти игру"

Главный тренер "Нефтехимика" Николай Соловьев после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Адмирала" (1:3) отметил, что его команде требуются перестановки. Наставник посетовал, что нижнекамцы не смогли порадовать болельщиков победой.

– Хочу поздравить с победой соперников, они это заслужили, – приводит официальный сайт "Нефтехимика" слова Соловьева. – Хотелось порадовать болельщиков другим результатом, но не получилось. Ребята, вроде и старались, но, играя в меньшинстве, пропустили две шайбы. В большинстве также сыграли не лучшим образом. Перешли на три звена, чтобы спасти игру, но, к сожалению, не получилось, соперник лишил нас этой возможности. Сейчас сказали ребятам, чтобы готовились к игре с Китаем, "Куньлунь" тоже интересная команда, тоже опытная. Но у нас будут перестановки, это вынужденная мера – я уже говорил. Выйдут из травмы Дима Макаров, Ваня Лекомцев.

Когда я пришел в команду, то получил много информации. Говорили о том, что великолепно в меньшинстве играет Здунов, Коротков. Но так получилось, что при первом пропущенном голе на льду находились Коротков и Куликов. К сожалению, не лучшим образом сыграли защитники, потому что две шайбы фактически забили с добивания. Да, этот показатель по сегодняшней игре у нас не вызывает восторга.

– Значит ли это, что к Лисутину нет претензий?

– Ну, почему? Он не выручил. И претензий, вроде бы, нет, грубых ошибок, потому второе добивание – это фактически не его работа, а защитника, но не выручил.