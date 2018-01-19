Николай Прохоркин: "Забронировал ли я место на Олимпиаде? Если бы все было так легко"

Форвард СКА Николай Прохоркин поблагодарил партнеров, которые помогли ему оформить покер в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (7:2). По словам форварда, четыре шайбы не гарантируют ему место в составе команды на Олимпиаду-2018.

- Мне доверили большинство, было больше игрового времени, - цитирует официальный сайт СКА Прохоркина. - Партнеры хорошо сыграли, у меня были моменты и получилось их использовать.

- Теперь поняли, как Шипачеву играется в таком звене?

- Да-да, прочувствовал полностью (смеется).

- В моменте с вашей третьей шайбой умышленно бросали в спину вратарю?

- Да, умышленно. Других вариантов не было, все были перекрыты.

- Мысли о пятой шайбе успели появиться?

- Проскакивали, конечно. Но времени уже мало оставалось.

- Вам кепки бросали. Посчитали, сколько их?

- Видел две-три. Больше? Спасибо всем большое за кепки!

- А что, кстати, нужно за покер дарить?

- Без понятия, это мой первый покер.

- А вы вообще в покер играете?

- Нет, в карты вообще не очень умею играть.

- Как считаете, этим покером забронировали себе место на Олимпиаде?

- Если бы все так было легко. Тренерский состав, думаю, уже определился, и 25 января все станет известно.