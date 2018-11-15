Николай Прохоркин: "Уже сказал Дацюку, что с такой игрой отправлю его на пенсию"

Нападающий СКА Николай Прохоркин​, набравший 5 (3+2) очков в матче с "Адмиралом", считает, что высокая результативность связана с большим желанием.

– Конечно, соскучился по хоккею, - цитирует пресс-служба клуба Прохоркина. - Чуть-чуть удалось поиграть в сборной, но именно по домашнему, командному хоккею соскучился.

– Крупный счет, но матч не самый легкий.

– Первый период непростой, сумбур был в наших действиях. А потом пошло-поехало.

– Гусев вам после хет-трика попытался отдать кепку.

– Да, а я ее передал ребятам, которые по льду ездят, собирают.

– Не боитесь, что с такой игрой отправите Дацюка на пенсию?

– Я ему уже об этом сказал (смеется). Конечно, нет, Дацюка тяжело куда-то отправить.

– У СКА два хет-трика подряд. Есть объяснение такой серии?

– Честно? Нет. Я давно не играл, тренировался, готовился к этому матчу. Карпов тоже играл мало в начале сезона. Думаю, это просто от большого желания.