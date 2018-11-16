Николай Прохоркин: "Сухачев попортил СКА нервы"

Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от победы над "Трактором" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– "Трактор" сегодня здорово играл, не давал нам сыграть в свою игру, – сказал Прохоркин. – Соперник отбрасывался и ждал нашей ошибки. Тяжелая игра, тяжело играть в такой хоккей. Сухачев (20-летний вратарь "Трактора". – Прим. "СЭ") молодец, попортил нам нервы, да и команда ему помогала.

– Дацюка вы так не вытесните из первой тройки, если не будете в каждом матче по 5 очков набирать.

– Пять очков в каждом матче набирать не получиться. Дацюка невозможно вытеснить. Паша наша легенда. Пока у него есть контракт, он играет и будет выкладываться на максимуме. (Игорь Еронко)​