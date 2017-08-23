Николай Прохоркин: "Слован" всегда играет грубо"

Нападающий СКА Николай Прохоркин отметил, что ему очень нравится играть в одном звене с Никитой Гусевым и Александром Барабановым. Он подчеркнул, что игра регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (7:1) его команде удалась.

– Как вам играется в звене с Гусевым и Барабановым?

– Сочетание – лучше не придумаешь. Мы уже играли вместе в сборной. С Гусевым вообще давно знаком. Мне очень нравится. Надеюсь, им тоже.

– "Слован" резко огрызался, было много силовой борьбы. Со здоровьем все в порядке?

– Со здоровьем все в порядке. Они всегда так играют – грубо, а может и грязно. Все нормально.

– Насколько для команды принципиально не останавливаться после четвертой шайбы, если соперник уже не сопротивляется?

– А тут у каждого свое "я" играет. Все хотят получать удовольствие от хоккея и как можно больше забивать, набирать очки (Сергей ЯРЕМЕНКО)