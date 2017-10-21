Николай Прохоркин: "СКА чуть поболтало, нужно начинать новую победную серию"

Нападающий СКА Николай Прохоркин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (4:3 ОТ) подчеркнул, что "джокеры" в этом сезоне радуют своей игрой. По словам форварда, финны обладают приличной командой.

Напомним, что подопечные Олега Знарка прервали беспроигрышную серию "Йокерита", которая составляла 15 матчей.

– На Западе по факту тройка лидеров определилась, которая много чего разыграет в плей-офф? Или ЦСКА туда не входит? – вопрос Прохоркину.

– Да нет, ЦСКА один из лидеров. И "Йокерит" очень радует в этом сезоне. Очень приличная команда. Но вообще – на Западе весь топ-8 очень неприятный. Взять "Торпедо", "Локомотив" – с ними всегда сложно.

– Как думаете, за кого Роман Ротенберг сегодня переживал?

– Ха-ха. Да нет, он всегда только за нас болеет.

– Юкка Ялонен говорил, что СКА пообещали большие бонусы за победу над "Йокеритом".

– Да? Не знаю. Если честно, ничего не говорили.

– В последнее время вам тяжело даются победы. Соперники разобрали?

– Да почему разобрали? Просто морально тяжело было после 20 побед. Чуть опустошились морально, надо было перегрузиться. Нас чуть поболтало, теперь новую серию надо начинать. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что в текущем сезоне невские армейцы установили рекорд по количеству побед подряд в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Они выиграли 20 встреч к ряду.

СКА прервал 15-матчевую победную серию "Йокерита"