Николай Прохоркин: "Обыграть СКА в почете у всех команд, "Лада" – не исключение"

Нападающий СКА Николай Прохоркин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (3:1) отдал должное противнику. Также форвард отметил, что ему удобно играть в одной тройке с Сергеем Плотниковым, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Тактика на матч была как у Флойда Мейвезера: сначала выждать, а потом додавить "Ладу"?

– Не знаю даже. Пытались поиграть в хоккей, но поначалу не очень получалось. Думаю, сказался первый выезд после долгой паузы. Какой бы он ни был, это все равно повлияло.

– Олег Знарок после матча с "Северсталью" призвал всех попроще относиться к встречам со СКА. "Лада" не вняла советам?

– (Смеется.) Все приезжают к нам забрать у нас очки, обыграть нас. Это в почете у всех команд. И "Лада" – не исключение. Они бились, хотели выиграть.

– "Лада" на 13-м месте на "Востоке", "Автомобилист" – на 2-м. К чему готовитесь?

– Мы ни от кого ничего не ждем, а играем в свою игру. У нас другие задачи – выигрывать.

– Плотников или Барабанов?

– (Смеется.) Конечно, Плотников. Он сейчас со мной играет. Мне нравится мое звено.

– С Барабановым похуже?

– Нет. Просто чуть другой стиль игры.

– С Гусевым уже нашли общий язык?

– Да. Я вообще к этому спокойно отношусь, чтобы с кем-то общий язык находить. Со всеми можно найти свою игру. Мы же не в разные виды спорта играем. Находить что-то общее на льду – это нормально.