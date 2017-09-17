Николай Прохоркин: "Надеюсь, в ближайшие два сезона СКА не будет проигрывать"

Нападающий СКА Николай Прохоркин рассказал о том, что на день рождения ему никто ничего не подарил. По его словам, причины победы над "Трактором" (5:0) - это командная игра и быстрые голы.



- Что вам подарили на день рождения?

- Пока никто ничего не дарил сегодня. Может, еще подарят.

- За счет чего удалось так легко переиграть "Трактор"?

- Наверное, за счет быстрых голов и командной игры. Пока у нас все хорошо идет.

- Лучший подарок - сделанный своими руками. Сильно хотелось забить в день рождения?

- Во второй раз играю в день рождения. Хотелось сделать голы в этот день традицией.

- У вас в первом периоде было три возможности забить за одну атаку. Сильно расстроились, что тогда не получилось забить?

- Это вообще была наша первая полноценная атака. Не забил, но ничего страшного. Помучили, но все равно забили свои голы.

- 12 побед на старте. Когда СКА проиграет?

- Надеюсь, в ближайшие два сезона точно не проиграет. (Сергей ЯРЕМЕНКО)