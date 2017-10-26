Николай Прохоркин: "Было тяжело слушать Билялетдинова на собраниях в сборной"

Форвард СКА Николай Прохоркин сказал, что в сборной России при Зинэтуле Билялетдинове игроки не бегали "по трамвайным путям". Нападающий сказал, что ему понравилось работать под руководством этого тренера.

– В 2014 году вы сказали: "Надеюсь, все поймут, что я – центрфорвард". Поняли?

– Видимо, да. Я тогда в сборную приезжал. Понятное дело, что там меня никто не знал, мне 20 лет было. И у Билялетдинова меня ставили на край. Потом у Знарка. Может быть, я так себя поставил, но я правда не крайний форвард, не моя это игра. Не очень хитро, скажем так, бегать поперек. Не могу первым темпом играть. Мне больше нравится вторым, смотреть сверху.

– Раз уж вспомнили Билялетдинова – сильно он ограничивает игроков?

– Я не очень много у него играл. Несколько матчей Евротура провел и на Еврочеллендж съездил. Единственное, что запомнилось – это очень долгие собрания. Очень-очень долгие. Где-то на час. Тяжело это слушать. Минут через 15 ты вообще уже ничего не понимаешь. Сидишь – и голова отключается. Разборы и по сопернику, и по отдельным моментам: как конкретно в том или ином эпизоде нужно сыграть.

Половину видео мы даже не смотрели, потому что оно стояло на паузе, а он рисовал, куда ехать. Это было. Но я не заметил, чтобы все было строго по зонам. По трамвайным линиям не бегали. Может, не успел застать? Все равно это же Евротур, Еврочеллендж. Там не такие задачи, чтобы ни шагу вправо, ни шагу влево. А так Билялетдинов – отличный мужик. Понравилось с ним работать. (Игорь ЕРОНКО)

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