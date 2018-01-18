Николай Прохоркин: "Были мысли о пятом голе, но времени осталось мало"

Нападающий СКА Николай Прохоркин, который забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" (7:2) подчеркнул, что у него были мысли забить и пятый гол. Форвард стал вторым хоккеистом лиги, который оформил покер в текущем сезоне.
– В последних четырех матчах "Адмирал" не смог забить ни одного гола, а вы смогли забросить ему четыре шайбы в одной игре. Как так вышло? – вопрос Прохоркину.
– Сегодня мне доверили большинство, дали больше времени, да и партнеры хорошо сыграли. Создавали моменты, а у меня получилось их использовать.
– Поняли каково Вадиму Шипачеву играть в этом звене?
– Да, сегодня полностью прочувствовал (смеется).
– Умышленно бросали в спину Бобкову, когда забивали третий гол?
– Да, умышленно. Других вариантов не было – все были перекрыты.
– Мысли о пятой шайбе появились?
– Проскакивали, конечно, но времени оставалось мало. (Сергей ЯРЕМЕНКО)