Николай Лемтюгов: "Я не мог говорить. Скорее жевал. Никто меня понять не мог"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов, выписанный из больницы, дал интервью "СЭ" после удаления селезенки и отметил, что продолжает свое восстановление. 31-летнему игроку удалили селезенку после столкновения с Александром Липиным в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом", который прошел 10 октября. После операции Лемтюгов 10 дней находился в реанимации, болельщики "Авангарда" сдавали для него кровь.

– На десятый день меня отключили от аппарата искусственного дыхания, анализы улучшились, и врачи решили попробовать, - отметил Лемтюгов. - Никаких проблем не было. Я уже начал выкарабкиваться. Но период очень непростой. Были и страшные моменты.

– Какие?

– Например, я не мог говорить. Скорее жевал. Никто меня понять не мог. Первым делом попросил свою жену Лену, чтобы она привезла мне книгу про селезенку. Мне купили книгу про весь организм, и я тщательно изучал, что за орган потерял. Времени у меня было много, и я изучал анатомию.

– Тяжело такому здоровому мужику так долго лежать?

– Очень. Я все время хотел быстрее начать ходить, но вы же понимаете, как ослаб организм. Сначала меня просто сажали на стул, и я ногами перебирал мячи для физиотерапии. Но все же происходит постепенно, а мне не терпелось быстрей встать на ноги. Однажды едва не пострадал.

– Что случилось?

– Решил встать сам, но сил не было, и я свалился на пол. Пытался ухватиться за кровать, но она от меня все время куда-то отъезжала. Была глубокая ночь, медсестры быстро среагировали. Прибежали, кричат: "Лемтюгов, что ты делаешь?". "Да я за "уткой" потянулся", – говорю. Представляете картину: стою, худой, за кровать держусь. (Алексей ШЕВЧЕНКО)