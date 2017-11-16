14:49 | Хоккей — КХЛ

Николай Лемтюгов: "Вышел из больницы, потеряв больше 20 кг"


Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюговвыписанный из больницы, дал интервью "СЭ" после удаления селезенки и отметил, что продолжает свое восстановление. 31-летнему игроку удалили селезенку после столкновения с Александром Липиным в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом", который прошел 10 октября. После операции Лемтюгов 10 дней находился в реанимации, болельщики "Авангарда" сдавали для него кровь.

 
Николай ЛЕМТЮГОВ."На операции спросил – доктор, а я точно проснусь?" Лемтюгов – о страшной травме и 10 днях в коме

– Я весил примерно 101,5 килограммов, а вышел из больницы, потеряв больше 20, - отметил Лемтюгов.

– Как вы сейчас?

– Чувствую себя хорошо, много гуляю. Пока никаких физических нагрузок нельзя – после выписки прошла неделя. Главное, что я ощущаю себя обычным, здоровым человеком, который, правда, лишен возможности работать по профессии.

– Много лекарств приходится пить?

– Все, что можно, я уже съел. Теперь наоборот надо организм очистить от всех этих антибиотиков. Нужно восстанавливать привычное питание, больше двигаться. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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