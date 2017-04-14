Николай Лемтюгов: "У "Авангарда" не было отрицательных моментов в сезоне кроме большинства"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов подчеркнул, что команда ждет старта предсезонной подготовки под руководством нового главного тренера Андрея Скабелки. По словам форварда, у омичей в минувшем сезоне не возникло отрицательных моментов, если не считать реализацию численного большинства.

- Каковы впечатления у игроков от работы с новым тренером? - вопрос Лемтюгову.

- Настраивались на серьезную работу. Все наслышаны, что Андрей Владимирович очень требовательный тренер, даже если и в конце сезона. Знали, что не будет легких тренировок. Тренировки были интересные. Главное, что от нас требовали относиться к каждому моменту с полной отдачей и серьезностью. Ждем предсезонку.

- Какие отрицательные моменты прошлого сезона нельзя брать в новый?

- Их было не так много. Всем известное большинство не стоит брать. Я не знаю, почему у нас так вышло. Мы работали над этим компонентом очень много. Но так бывает. Может, не хватило нам такого человека, как Мартин Эрат, который мог взять все в свои руки, всех расставить по позициям, и это сыграет.

Не знаю. И мы не знаем, получилось бы так в этом году. Это очень подвело нас в плей-офф. Были шансы, и большинство было. Надеюсь, этот вопрос решится в нашу пользу. И новый штаб нас направит. А в остальном у нас была хорошая сплоченная команда, я не вижу других серьезных отрицательных моментов у нас в минувшем сезоне. (Анна ЛЕВЧЕНКО)