Николай Лемтюгов: "Спрашивал: "Доктор, а я точно проснусь?"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов, выписанный из больницы, дал интервью "СЭ" после удаления селезенки и отметил, что продолжает свое восстановление. 31-летнему игроку удалили селезенку после столкновения с Александром Липиным в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом", который прошел 10 октября. После операции Лемтюгов 10 дней находился в реанимации, болельщики "Авангарда" сдавали для него кровь.

– Разрыв селезенки – это очень плохо. Но мы ждали новостей об операции, а потом вас ввели в кому. И стало по-настоящему страшно.

– Это все из-за скопившейся крови после разрыва. У меня много бумаг из больницы, где четко описан диагноз, но нет смысла перечислять все, что написано. Доктор сказал, что когда меня разрезали, то селезенка была в клочья, я потерял больше двух литров крови, и из-за этого все затянулось.

– Сейчас вы уже спокойно можете говорить.

– А тогда было страшно. Там был момент, когда мне врач пытался надеть маску для дыхания, а я отказывался, боялся. Спрашивал: "Доктор, а я точно проснусь?". Он мне говорил, чтобы я не переживал.

– Врачи вообще хорошо сработали?

– Очень хорошо. Например, до операции меня не повезли по всем кабинетам на анализы, все сделали достаточно быстро, ведь каждая минута была на счету. Операция прошла удачно – спасибо доктору Сергею Веревкину, который сделал все правильно, и я вернулся к обычной жизни. Но вообще хорошо, что выжил.

– Даже так?

– Все было очень плохо. (Алексей ШЕВЧЕНКО)