Николай Лемтюгов: "Сны в коме... Это что-то"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов, выписанный из больницы, дал интервью "СЭ" после удаления селезенки и отметил, что продолжает свое восстановление. 31-летнему игроку удалили селезенку после столкновения с Александром Липиным в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом", который прошел 10 октября. После операции Лемтюгов 10 дней находился в реанимации, болельщики "Авангарда" сдавали для него кровь.

– Время в больнице – самое тяжелое.

– Операция шла примерно четыре часа – уже это говорит о том, что все было не так просто. Я первые три дня после операции совсем не помню. Жена что-то рассказывала, но для меня это все было как в тумане. Говорила, что я жаловался на сильную боль. Затем меня уже хотели переводить в палату, но состояние ухудшилось.

– Вот он самый тревожный момент. Тогда и пошли самые страшные новости.

– Тринадцатого октября меня ввели в искусственную кому – я десять дней проспал. Сны я вам скажу… Это что-то.

– Игорь Григоренко рассказывал, что после страшной аварии, в которую он попал в молодости, видел сериал "Бригада" и себя в нем.

– Сериала не было, но было много всего. Хорошие сны были, плохие. То казалось, что я в каком-то подвале лежу, привязанный в ящике. Кошмар какой-то. Отвязаться не могу. Но из хорошего – постоянно видел жену, детей во сне. Ой, даже вспоминать трудно. (Алексей ШЕВЧЕНКО)