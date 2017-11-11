Николай Лемтюгов: "Рад был, что проснулся"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов, выписанный из больницы, дал первое интервью после удаления селезенки и отметил, что продолжает свое восстановление. 31-летнему игроку удалили селезенку после столкновения с Александром Липиным в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом", который прошел 10 октября. После операции Лемтюгов 10 дней находился в реанимации, болельщики "Авангарда" сдавали для него кровь.

– Мне надо сейчас поправить здоровье, это все – дело времени, делаю процедуры, дыхательную гимнастику, – цитирует Лемтюгова официальный сайт "Авангарда". – Нельзя нагрузки, да и ничего практически нельзя, просто диета жесткая. Сейчас больше времени тратится на выбор правильных продуктов и прогулки по набережной.

– Что такое проснуться через десять дней?

– Не могу даже сказать, что это такое. Рад был, что проснулся. А так – наверное, не осознавал еще до конца всей серьезности дела.

– Что помните из отрезка после столкновения и до операции?

– Все помню, обрывается только последнее, когда я приехал в больницу и меня в лифте "усыпили". А так – все помню. И спал, и сны снились, всякие разные, и положительные, и те, от которых было страшно. Рассказывать лучше не стоит.

– Когда телефон дали первый раз? Он был "раскаленным" наверняка?

– Вывели из реанимации, не помню даже, какое число было и какой день недели, и в палате уже можно было пользоваться телефоном. Его жена принесла, там было 600 сообщений в WhatsApp, еще раз скажу, что благодарен всем тем людям, кто оказался неравнодушным к ситуации. Низкий поклон тем, кто отозвался и дал шанс мне в этой жизни. И докторам, конечно, огромное спасибо, больнице, в которой меня приняли. Сергею Александровичу Веревкину, который делал операцию, в первую очередь спасибо за тот шанс, который он мне дал – что я смогу продолжить карьеру и жизнь в принципе.