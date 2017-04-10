Николай Лемтюгов: "После 0:5 от "Ак Барса" отец не стал со мной разговаривать"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов в интервью официальному сайту КХЛ отметил, что сезон сложно оценивать положительно. В полуфинале Восточной конференции омская команда уступила "Ак Барсу".

– Как оцените прошедший сезон?

– Часто говорят о том, что главная задача – командная, но ведь все равно не уйти от персоналий… В этом сезоне я сделал много, но мог больше. Начало чемпионата не получилось таким же удачным, как середина и концовка. Пропускал матчи, причем не потому, что болел, а по игровым причинам. На усмотрение тренера. Пока не доказал, что заслуживаю место в составе. Так что, если говорить об оценке сезона для себя самого – три с плюсом. Что касается результата "Авангарда"… Трудно ко всему этому возвращаться. Вроде и команда была хорошая, все у нас было для того, чтобы пройти дальше, руководство делало все возможное… Но в итоге не мы играли с "Магниткой" в финале конференции.

– Почему? Чего не хватило в серии с "Ак Барсом"?

– Характера, духа. Чтобы биться в кость. Вырывать игры, а не склоняться к тому, что, если проигрываем 0:1, то ничего больше нельзя сделать. Может, для кого-то причины другие, а для меня – именно эти.

– Самая неудачная игра серии – шестая, в которой "Авангард" уступил – 0:5?

– Да уж. Как мы обделались… Да, вот так и напишите. После той игры, когда мы сидели в самолете, позвонил мой отец. Я сказал, что мы вылетаем. Он спрашивает: "Куда"? – "Как куда? Домой, в Омск". – "Да вас после такой игры в город пускать не должны". И больше не стал со мной разговаривать. В какой-то степени он прав.

– В чем причины такого поражения?

– Пожалуй, воздержусь от ответа, поскольку это только мое мнение. Тем, кому посчитал нужным, я их назвал.

– В команде уже другой главный тренер – Федора Канарейкина сменил Андрей Скабелка. Что скажете о переменах?

– Об отставке Канарейкина – ничего. Это не мое дело. Со Скабелкой пока работаем совсем недолго. Но очень интересно. И, честно говоря, уже хочется начать новый сезон. Чтобы посмотреть на все эти новшества в действии.