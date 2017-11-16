Николай Лемтюгов: "Планирую уже в этом сезоне выйти на лед"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов, выписанный из больницы, дал интервью "СЭ" после удаления селезенки и отметил, что продолжает свое восстановление. 31-летнему игроку удалили селезенку после столкновения с Александром Липиным в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом", который прошел 10 октября. После операции Лемтюгов 10 дней находился в реанимации, болельщики "Авангарда" сдавали для него кровь.

– Ответьте на главный вопрос – вы вернетесь в хоккей?

– Да, вернусь. Если честно, то я планирую уже в этом сезоне выйти на лед. Постараюсь, сделаю все для этого. Хорошо, что будет олимпийская пауза, когда будет возможность хорошо подготовиться. После нее у нас запланировано два матча с "Металлургом" и "Трактором". Верю, что к этому времени со мной все будет в порядке.

– Вы бы не торопились так, Николай.

– Да я не тороплюсь. На самом деле, я сразу спросил врачей про противопоказания. Никто мне не говорил, что я не вернусь в спорт. Вопросы только во времени восстановления. Сейчас я еду в Германию. Мне даже самому интересно, что же там есть такого, чего нет у нас. Все хвалят период реабилитации именно в этой стране. Посмотрим, как пойдет.

– Надеюсь, вы на коньки еще не вставали.

– Планирую просто покататься. У меня же пятилетний сын начал ходить в хоккейную секцию, может быть, как-нибудь выйду с ним на площадку. Просто, чтобы постоять на льду. (Алексей ШЕВЧЕНКО)