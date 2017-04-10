Николай Лемтюгов: "НХЛ? В 31 год я реально смотрю на вещи"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов в интервью официальному сайту КХЛ отметил, что уже не рассчитывает на возвращение в НХЛ. 31-летний форвард считает, что ему не повезло в "Сент-Луисе".

– Заокеанская карьера получилась непродолжительной. Тем не менее, до отъезда в 2007-м вы говорили, что вас не пугает перспектива пробиваться в НХЛ через АХЛ, не смущает, что в "Сент-Луисе", куда вы уехали, наши редко закреплялись.

– В Америку я не боялся ехать, и вопрос денег практически не волновал. Была мечта. Мне, наверное, немного не повезло, тренером команды в то время был Энди Мюррей, и он на дух не переносил русских. У него только Саша Фролов играл в свое время в "Лос-Анджелесе". Поэтому я оказался в фарм-клубе. Вообще, время было хорошее: язык подучил, увидел заокеанский хоккей изнутри. Для меня это стало большим толчком в карьере: и в плане работы, и в плане отношения ко всему.

Жил все то лето в долг. Хорошо, что близкие люди есть, которые меня не бросили, помогали. Может быть, ситуацию облегчало то, что я сам из колхоза, и бывали в жизни моменты, когда вообще есть нечего было.

– Тогда в интервью перед отъездом вы сказали, что разберетесь, готовы или не готовы к НХЛ.

– Я и сейчас не отвечу на этот вопрос, потому что провел за клуб НХЛ лишь игру одну, выставочную, в Лос-Анджелесе. Играл с Полом Карией, центрального сейчас уже не вспомню... Если бы удалось провести в НХЛ хотя бы 5 - 6 матчей, то, быть может, понял бы, в чем мои проблемы. Дэвис Пэйн, тренер "Пеории", фарм-клуба "Сент-Луиса", долго уговаривал остаться, но я уже сидел на чемоданах. Был молодым, нетерпеливым, поспешил уехать, сейчас это понимаю. Недотерпел просто. Пэйн говорил: "Я тебе помогу". Не послушал. И знаете, что вышло? Я уехал, а его через неделю назначили главным в "Сент-Луисе"… Я ему позвонил, поздравил, а он сказал мне самые главные слова: "Все, что ни делается – к лучшему. Работай. Может, мы еще увидимся". И после этого выиграл два Кубка Стэнли в качестве помощника главного тренера "Лос-Анджелеса".

– Готовы попробовать пробиться в НХЛ еще раз?

– В 31 год я реально смотрю на вещи. Тем более, НХЛ сейчас меняется в сторону омоложения. Естественно, если какое-то предложение поступит, то, может, и начну сомневаться. (Смеется). Но предложений не было, поэтому и разговора нет. Думаю, этот листочек моей биографии уже перевернулся.