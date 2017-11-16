Николай Лемтюгов: "Драки? Вряд ли тяжелая травма меня изменит"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов, выписанный из больницы, дал интервью "СЭ" после удаления селезенки и отметил, что продолжает свое восстановление. 31-летнему игроку удалили селезенку после столкновения с Александром Липиным в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом", который прошел 10 октября. После операции Лемтюгов 10 дней находился в реанимации, болельщики "Авангарда" сдавали для него кровь. По его словам, он очень хочет вернуться, и тяжелая травма его не изменит.

– Раньше в карьере ничего тяжелого не было?

– Обычные хоккейные травмы, ничего такого. Но надо было пройти и через такое.

– Как думаете, страха не будет на льду?

– Уверен, что ничего не будет. Я очень хочу вернуться в хоккей, помочь "Авангарду" в плей-офф, принести максимум пользы. Понимаю, что где-то подвел команду.

– Вы эти мысли из головы выбросите.

– Не в том смысле, что я нарушил дисциплину, но все равно чувство вины есть. У меня новый контракт, я обязан приносить пользу на льду, а угодил в больницу и выбыл на долгое время.

– Николай, я все же надеюсь, что вы подобные мысли из головы выбросите. Лучше скажите, вы будете продолжать драться на льду? Это помимо голов и передач, которые от вас требуют?

– Дались вам эти драки. Но скажу, что все равно не буду прятаться от этого. У меня же все бои эмоциональные, связанные с конкретным моментом на площадке. Нет такого, чтобы я там кого-то на бой вызывал. Но иногда случается. Так вот, вряд ли тяжелая травма меня изменит. Не беспокойтесь. (Алексей ШЕВЧЕНКО)