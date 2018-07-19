Николай Кулемин: "Желание сыграть на Олимпиаде и выиграть - одна из целей"

Нападающий "Металлурга" Николай Кулемин в интервью клубной пресс-службе отметил, что мечтает сыграть на хоккейном олимпийском турнире в Пекине в 2022 году.

– Николай, не жалеете, что можно было вернуться и на годик пораньше? И наверняка бы поехали на Олимпиаду в Корею?



– Приехать на год раньше было невозможно, потому что у меня был действующий контракт на руках. А на счет сожаления по Олимпиаде – там до последнего было непонятно: отпустят звезд НХЛ в Корею, или не отпустят. Мы все надеялись, что через профсоюз игроков можно будет повлиять на решение руководства НХЛ. Но этого не произошло, к сожалению…



– Теоретически вы еще можете принять участие в очередной зимней Олимпиаде 2022 года в Китае. Олимпийская мечта еще в силе? Хочется выступить и победить на Играх?



– Конечно, такая цель у меня осталась. Буду стараться, чтобы в 2022 году быть в числе претендентов на поездку в Китай. Сейчас многое зависит насколько профессионально можно распределять нагрузки, чтобы выступать как можно больше. Перед нами есть примеры хоккеистов, кто и до 40 и даже 45 лет играет. Загадывать не будем, но мечта сыграть на Олимпиаде одна из приоритетных у меня.