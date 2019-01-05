Николай Кулемин - о трагедии в Магнитогорске: "Мои соболезнования. Тех кого больше нет - не вернешь"

Нападающий "Металлурга" Николай Кулемин после игры с "Торпедо" (7:3) рассказал о важности победы для магниторцев. Напомним, что этот матч был первым домашним после трагических событий тридцать первого декабря, когда в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилого дома. Погибло тридцать девять человек.

– Сегодня, наверное, было тяжело играть психологически... Пару слов об игре.



– В первую очередь, хочется сказать слова соболезнования семьям пострадавших и, вообще, всем кто пострадал. Тяжелое событие для нашего города в преддверии Нового Года. Было тяжело очень играть. Атмосфера на Арене такая, что все понимают важность этого происшествия. Тяжело было найти в себе какие-то эмоции положительные. Ребята – молодцы, сыграли грамотно в обороне, забили свои голы, реализовали большинство.



– Эту победу как-то посвятите памяти погибших в этой трагедии?



– Победы мало посвятить. Все ребята, конечно, готовы помочь всем чем могут пострадавшим.



– Так или иначе, пятая победа подряд, "Металлург" набирает ход...



– Стараемся выполнять задачи тренеров, играть грамотно, играть на результат. Многое стало получаться и будем двигаться только вперед.



– У первого звена стало получаться. У вас гол и две передачи, а у Сергея Мозякина – хет-трик. В чем находите "химию", в чем секрет?



– Конечно, когда столько игр проводишь вместе, то начинаешь чувствовать партнеров. Уже большая часть чемпионата позади, поэтому пришло время чувствовать партнеров и находить взаимопонимание.



– Не секрет, что для магнитогорцев вы – надежда, гордость города. Скажите, пожалуйста, пару слов пожеланий и соболезнований для жителей пострадавшего дома.



– Хочется сказать слова соболезнования и понятно, что тех кого больше нет – не вернешь. Все это понимают. Нужно двигаться вперед и найти в себе положительные эмоции, чтобы пережить это. Досадно, что это случилось в нашем городе, но всякое бывает. Нужно держаться всем вместе и помогать друг другу.



– Команда, со своей стороны, как-то может устроить встречу с пострадавшими. Там же много детишек было...



– В команде разговаривали. Хотим помочь и в финансовом плане, и, конечно же, готовы помочь всем чем можем, если что-то будет предложено. (Юрий Ширинкин)

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