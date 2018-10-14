Николай Кулемин может вернуться на лед уже в ближайших матчах

Нападающий "Металлурга" Николай Кулемин сможет сыграть за клуб уже в ближайшее время. Перед этим сезоном он вернулся в "Магнитку" из "Айлендерс", но 17 сентября получил травму в игре с "Сочи". Также повреждение получил Сергей Мозякин, пропустивший игру с "Сибирью" (0:2).

- Он уже работает с основной группой. Следующую или через одну игру он уже выйдет, - цитирует ТАСС Величкина. - У Мозякина небольшая травма, думаю, выбыл ненадолго. Надеемся, что будет играть. Было у него столкновение в предыдущей встрече, но ничего, ждем его.