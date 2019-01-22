Николай Кулемин: "Металлург" должен подойти к плей-офф в оптимальной форме"

Нападающий "Металлурга" Николай Кулемин поделился впечатлениями от выступления в КХЛ в нынешнем сезоне. Форвард вернулся в "Магнитку" в начале нынешнего сезона после 10 сезонов в НХЛ.

– Конечно, мы прибавляем по ходу сезона, - цитируют "Известия" Кулемина. - Стараемся находить взаимопонимание, реализовывать идеи тренера, выполнять его задания. Ближе к концу регулярного чемпионата всё больше углубляемся в систему Яндача, стараемся доводить ее исполнение до автоматизма. Но главное – это плей-офф. Ведем подготовку к нему – команда должна подойти в оптимальной форме.

– Вы уже полгода провели в КХЛ. Как изменился российский хоккей за то время, пока вы играли за океаном?

– Считаю, что уровень нашего чемпионата подрос. Команды выровнялись – стало больше коллективов, способных бороться в каждой игре. Очень много мастеровитых и техничных ребят. Тем более крупные площадки делают свое дело – дают больше времени на принятие решений. За счет этого в КХЛ больше отдают передач и, соответственно, появляется больше техничных игроков.

– Для вас имеет значение, с какого места выходить в плей-офф?

– Мы пытаемся настраиваться на каждую игру и не думать о конечном результате. Любой матч важен в плане подготовки к плей-офф. В каждой игре мы можем научиться чему-то новому.