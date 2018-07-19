Николай Кулемин: "Главная цель на сезон - выиграть Кубок Гагарина!"

Форвард "Металлурга" Николай Кулемин в интервью клубной пресс-службе рассказал о личных и командных целях на будущий сезон.



- С Кубком Стэнли судьба не сложилась, зато появился шанс выиграть Кубок Гагарина. Готовы ли все свои силы и амбиции посвятить новой цели?

– Конечно, готов. Клуб и президент Виктор Рашников делают очень многое для команды во всех направлениях. Хоккейная Магнитка – это действительно всем известный в мире бренд. И каждый сезон "Металлург" в числе претендентов на главную победу. Мы обязательно поборемся снова за Кубок Гагарина!



Это главная цель нашей команды на сезон. всем известный в мире бренд. И каждый сезон "Металлург" в числе претендентов на главную победу. Мы обязательно поборемся снова за Кубок Гагарина! Это главная цель нашей команды на сезон.



– Для себя лично какую цель ставите на сезон: какую планку поднять перед собой – сколько забить голов?

– На мой взгляд, личные цели должны уйти на второй план. Главное приносить пользу команде в каждом матче и играть на общий результат.