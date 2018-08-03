Николай Коваленко: "По отъезду в "Колорадо" все будет решать отец"

Нападающий "Локомотива" Николай Коваленко, сын известного хоккеиста Андрея Коваленко, прокомментировал подписание нового трехлетнего контракта с "железнодорожниками". Напомним, Николай был выбран "Колорадо" на драфте НХЛ-2018.

– У меня не было мыслей уехать в "Колорадо" через год, потому что я, наоборот хотел продлить контракт, поиграть в "Локомотиве", закрепиться в КХЛ, а потом дальше думать. Скауты "Эвеланш" мне звонят. Мы на связи. Они даже на турнир в Сочи приехали – посмотреть на меня и других игроков. За мной следят и интересуются.

Отец говорит мне, что надо работать и трудиться. А по отъезду или контракту – это все решает он. Решать тут не мне. Да, это моя жизнь, но все-таки это мой папа. Я ему доверяю. Он поиграл в хоккей побольше меня. И разбирается лучше. У нас с папой разная манера. Мы похожи по характеру и неуступчивости. Но у него все-таки другой стиль. Он покрепче был, пошире, помощнее. А я – быстрый и юркий.

Двустороннее соглашение – потому что я еще молодой, могу поиграть в МХЛ и помочь команде. Это и подразумевалось. (Игорь ЕРОНКО)